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Серфинг на собственной ударной волне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гибрид самолета и космической капсулы, скользящий по ударной волне, которую генерирует при входе в атмосферу, может превратиться в неуловимую боеголовку или воздушный «паром» для доставки людей на Марс.

Инженер Патрик Роди из Университета Райса придумал, как гиперзвуковому летательному аппарату «оседлать» ударную волну и использовать ее мощь во благо вместо того, чтобы бороться с ней. Роди должен был представить проект планирующей капсулы в марте в Монреале на конференции Американского института аэронавтики и астронавтики по космическим и гиперзвуковым системам и технологиям. Однако в последний момент мероприятие отменили из-за коронавируса.

Инженеру не пришлось смотреть в иллюминатор, представляя, как воздушные потоки обтекают корпус самолета, летящего со скоростью около 1000 километров в час, и мысленно сравнивать их с аэродинамикой разработанного им аппарата, перемещающегося в десятки раз быстрее. Космическим капсулам путь домой дается непросто. Когда они входят в родную атмосферу на сверхзвуковых скоростях, то разогревают воздух так сильно, что генерируют мощные ударные волны.

Роди изменил геометрию летательного аппарата так, чтобы ударная волна проходила вдоль передней закругленной кромки судна и превращалась из разрушительной силы в силу созидающую. Заднюю часть аппарата инженер сконструировал в форме крыльев планера. Получившийся гибрид будет «серфить» по собственной ударной волне на сверхзвуковой скорости.

Разработка пришлась по вкусу военным. Ударноволновой планер можно использовать в качестве управляемого носителя боеголовок. Его траекторию нельзя быстро вычислить, а значит, гибрид станет серьезным грозным оружием, отмечает ПМ.

Сам инженер вдохновился другой идеей применения конструкции. Он представил себе гипотетическую высадку людей на Марс. Космический «серфер» входит в атмосферу Красной планеты, астронавты ищут подходящее место для посадки. Команды с Земли идут с задержкой, а потому необходимо выиграть время в битве с чужой природой и мощными ударными волнами от торможения судна. Сверхзвуковая капсула даст это время и «с ветерком» прокатит первых колонизаторов над поверхностью заветной планеты.

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