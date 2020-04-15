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Деловая газета "Взгляд"

Боевой робот «Соратник» за 130 млрд рублей начали создавать в России

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Боевой робот "Соратник"
Боевой робот "Соратник".
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Калашников"

Первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» в интересах Минобороны стартовал в России, следует документов, опубликованных на сайте госзакупок.

В частности, компания-разработчик боевого робота "Уран-9" "766 УПТК" (входит в концерн "Калашников") разместила несколько документов, согласно которым до конца 2020 года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром "Соратник". Суммарный объем финансирования этих работ превышает 130 млрд рублей, передает РИА "Новости".

Всего размещено шесть заявок. В числе разрабатываемых систем числится силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее.

Напомним, в декабре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник".



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Соратник БГМ
Уран-9
Компании
766 УПТК
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
Робот
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