Странное поведение: в сети появилось видео полета польского F-16

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. Эксперт назвал произошедшее нормальным явлением и допустил, что польский самолет просто не мог сохранять нужную скорость.

В сети появился ролик, на котором запечатлены необычные маневры польского истребителя F-16. Видео было снято с борта Ил-38 и опубликовано неизвестным пользователем. На кадрах самолет ВВС Польши пытался совершать сопровождение российской авиагруппы. В итоге иностранный истребитель выпустил шасси, что на языке военной авиации предполагает требование совершить посадку.

«Но не в международном воздушном пространстве, на высоте 6 км, да еще самолету, идущему в сопровождении истребителей», - обратил внимание автор ролика.

Предполагается, что F-16 не мог идти с такой же скоростью, что и группа самолетов ВКС РФ, состоявшая из Ил-38 и истребителей Су-27, и по этой причине был вынужден совершить такой маневр.

При выпуске шасси западное воздушное судно максимально сохраняло устойчивость при малых скоростях из-за перевода во взлетно-посадочную конфигурацию.

Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник назвал произошедшее совершенно обыденным явлением. Он напомнил, что международное воздушное пространство открыто для всех, поэтому подобные встречи самолетов различных государств неизбежны.

«Поэтому нельзя запретить им подлетать к нашей группировке, так же как нельзя запретить летать нашим самолетам. Идут довольно серьезные игры», - приводит слова Сытника издание «ПолитПазл».

Он также обратил внимание на маневр польского летчика, который он совершил на высоте около 6 тыс. м. По словам эксперта, такие действия могли быть вовсе не провокацией или требованием остановиться, а попыткой сбросить скорость. Ил-38 может лететь на скорости около 450 км/час. Российские Су-27 выдерживают и меньшие скорости, но западный F-16 с трудом справлялся с этой задачей.

По данным аналитиков, на сегодняшний день в Польше в боевой готовности находится всего 20% из 48 истребителей F-16, которые есть на вооружении польской армии.

Чтобы пополнить свой парк новой техникой, Польша заключила контракт на покупку у США 32 истребителей F-35 пятого поколения. Согласно информации польских военных, сумма сделки составит $4,6 млрд. Причем ранее речь шла о том, что это соглашение может обойтись Варшаве в $6,5 млрд.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выразил мнение, что эта сделка станет важнейшей в истории польской армии.

«Это наиважнейший в истории контракт для Войска польского, это вхождение польских воздушных сил в новую эпоху. Это создание возможностей воздушных сил, которыми они до настоящего времени не обладали», - приводит его слова РИА «Новости».

В Пентагоне заявили, что продажа самолетов Польше «поможет целям внешней политики и национальной безопасности США», так как это усилит союзника страны по НАТО.

«Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США», - указали в сообщении ведомства.

Впрочем, покупка 32 самолетов F-35 не решит вопрос нехватки истребителей в Польше, поскольку поставка самолет займет несколько лет. К тому же понадобится время, чтобы довести F-35 до боевой готовности и обучить пилотов.

Одна из причин покупки новых самолетов со стороны Польши - антироссийская политика Варшавы, которую она проводит в последние годы.

По этой причине, в частности, Польша согласилась разместить на своей территории большее количество военных США. По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, это позволит сильнее «сдерживать Россию».

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», - отметил Чапутович.

Члена оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича назвал польскую идею сдерживания России абсурдной.

«Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», - цитирует Клинцевича РИА «Новости».

Кристина Сизова