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Военное обозрение

Читатели польского издания нелестно оценили экспорт оружия из России

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Источник изображения: topwar.ru

Польской прессе не дают покоя успехи России в сфере обороны и военной промышленности. На этот раз издание Defence24 опубликовало статью о российском военном экспорте, а польская аудитория попыталась дать свои оценки позициям РФ на мировом рынке оружия.

Как известно, Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений и военной техники. Позиции на международном оружейном рынке были завоеваны еще в советское время, но и после распада СССР они остаются очень прочными.

Владимир Путин озвучил сумму экспорта оружия в 2019 году: 15 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что военно-техническое сотрудничество со многими странами мира складывается очень успешно, хотя есть и определенные риски, связанные с пандемией коронавируса, оказывающей негативное влияние на всю мировую экономику.

Главные покупатели российского оружия все те же – Китай, Индия, Вьетнам, Алжир и ряд других азиатских и африканских государств. Прошедший осенью 2019 года российско-африканский саммит также принес России сразу несколько новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества: африканские страны являются давними покупателями российского оружия и не собираются отказываться от этой традиции. Ведь российское оружие – это не только высокое качество, но и более доступная, чем у оружия американского или европейского производства, стоимость.

Естественно, статьей об успехах российского оборонного экспорта была задета аудитория польского издания, которая разразилась многочисленными комментариями. Антироссийские настроения в Польше настолько сильны, что любая статья об успехах России провоцирует лишь два вида реакции аудитории: либо насмешливую, с уверениями, что все успехи дутые, либо паническую, с заявлениями о том, что Россия вот-вот нападет на несчастную Польшу.

Так, один из читателей напомнил, что стоимость экспорта России, если вычесть нефть, нефтепродукты и газ, меньше польской: 220 млрд долларов против 264 млрд долларов. И если Россия экспортировала оружие на 15 млрд долларов, то Польша поставила на такую же сумму мебель и системы освещения...

Интересно, как бы сравнить Россию с Бангладеш? Проверка: Бангладеш экспортирует только одежду за 25 миллиардов евро,

- пишет человек под ником «Тусклый».

Он же вспомнил и о польской автомобильной промышленности, которая в прошлом году экспортировала товары на 30 млрд долларов. Правда, соотечественники тут же осадили «пламенного патриота», напомнив, что Польша по сути является лишь сборочным цехом для иностранных автомобильных корпораций и прибыль поступает в карманы General Motors, Volkswagen, Toyota, но никак не польскому государству. В отличие, кстати, от российской оборонной промышленности, доходы от экспорта продукции которой поступают России.

Другой комментатор напоминает, что Россия в будущем потеряет покупателей оружия, поскольку продукция Китая из-за низкой стоимости окажется конкурентоспособнее. Конечно, вспоминают и о коронавирусе, ехидно спрашивая, сколько же денег Россия потратит на борьбу с эпидемией и ее последствиями, если в расчете на душу населения ВВП РФ меньше, чем у Польши.

В то же время, есть и другие комментарии.

Очень грустно! Ясно и недвусмысленно Путин показывает, что он сосредоточен на провоцировании или одобрении большой войны в нашем мире. Иначе не имело бы смысла развивать производство вооружений в Российской Федерации. Это также доказывает, что годы санкций против России не оказали большого влияния на политику Путина,

- пишет некто Збигнев.

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