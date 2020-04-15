Канада возобновляет поставку ПВН Саудовской Аравии

ЦАМТО, 14 апреля. Правительство Канады отменило запрет на экспорт ПВН в Саудовскую Аравию и возобновило реализацию широко критикуемого контракта на продажу Эр-Рияду бронетехники производства General Dynamics, стоимость которого оценивается в 14 млрд. канад. долл. (около 10 млрд. долл. США).

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, "существенные изменения в контракте обеспечат тысячи рабочих мест в канадском подразделении американской фирмы".

Снятие запрета является отступлением от ранее объявленной официальной позиции либерального правительства премьер-министра Джастина Трюдо, который заявил в декабре 2018 года, что изыскивает варианты аннулирования сделки.

Правозащитные организации и оппозиция, ссылаясь на убийство журналиста Джамала Хашогги и участие Саудовской Аравии в боевых действиях в Йемене, настаивали на том, чтобы Оттава отказалась от сделки, заключенной предыдущим консервативным правительством в 2014 году.

По заявлению главы МИД Канады, подписанный в 2014 году контракт регулируется исключительно законодательством Саудовской Аравии и подчиняется судебной системе Саудовской Аравии. При этом его условия являются конфиденциальными, что не позволяло правительству обсуждать его содержание с гражданами Канады. В МИД Канады отметили, что "правительство страны провело переговоры по изменению условий контракта, в результате чего добилось их улучшения".

Как заявил глава МИД, "на прежних условиях расторжение контракта или даже простое раскрытие любого из его пунктов могло привести к штрафным санкциям для правительства Канады в несколько миллиардов долларов, а потенциальный ущерб мог составить полную стоимость контракта".

Ф-Ф.Шампань заявил, что в соответствии с условиями измененного соглашения Канада может отложить или аннулировать выданные разрешения без штрафных санкций, если обнаружит, что Саудовская Аравия применяет бронемашины с нарушением заявленных целей. Он также добавил, что Оттава усилит контроль над всеми продажами оружия.

Месяцем ранее правительство Канады заморозило выдачу новых разрешений до завершения ревизии ранее предоставленных. Экспорт некоторых ПВН, в соответствии с разрешениями, которые уже были выданы, все же продолжается.

Согласно законодательству Канады, канадские товары не могут быть экспортированы, если существует значительный риск того, что они будут использованы для содействия серьезным нарушениям международного гуманитарного права, прав человека или серьезных актов насилия в отношении граждан противоположного пола.

Как сообщал ЦАМТО, заключенное с General Dynamics Land Systems в 2014 году соглашение стоимостью около 14 млрд. канад. долл. первоначально предусматривало поставку Саудовской Аравии 928 бронированных машин LAV-700 с колесной формулой 8х8 в различных версиях. В 2016 году заказ был сокращен до 742 ед.

После поставки первых партий бронетехники отношения между сторонами обострились из-за протестов канадских правозащитных организаций и прекращения выплат Саудовской Аравией за поставленную технику.

Примечание

Как заявил телеканалу "Аль-Джазира" аналитик Йоркского университета (Торонто) Энтони Фентон, который изучает отношения Канады со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, при каждой возможности с момента возникновения дипломатического спора в августе 2018 года правительство Д.Трюдо пыталось закулисно "нормализовать" отношения с Саудовской Аравией, несмотря на негативную репутацию этой страны в области соблюдения прав человека и ведущую роль Эр-Рияда в войне в Йемене (дипломатический спор разразился в августе 2018 года после того, как Оттава раскритиковала Эр-Рияд за жестокое обращение с активистами за права женщин). Теперь, под прикрытием хаоса, вызванного глобальной пандемией коронавируса, правительство решило вновь "открыть шлюзы" для экспорта оружия, "задабривая" канадскую оборонную промышленность, и при этом, вероятно, рассчитывая на "незначительный отпор" со стороны средств массовой информации или общественности.