Испытания микродронов для запуска из гранатомета начались в США

Army Research Lab scientists are developing the micro-drones the same size as the @USArmy 40 mm grenade. https://t.co/JXbePY6t2k — Stars and Stripes (@starsandstripes) April 10, 2020

В исследовательской лаборатории армии США разработали миниатюрные беспилотные летательные аппараты для запуска из 40-мм подствольного гранатомета M203. Испытания проходят на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде.

Как сообщает издание Stars and Stripes, разработаны две версии беспилотников под названием GLUAS - один похож на параплан, а другой выполнен в виде вертолета. По расчетам военных, оба микродрона могут летать на высоте до 2000 футов (610 метров) в течение 90 минут.

После запуска беспилотники расправляют крылья, затем включается двигатель Управлять дроном можно с помощью джойстика, установленная на беспилотнике камера ведет прямую видеотрансляцию. Предполагается, что микродроны будут использоваться для разведки на сложной местности, например, в горах.

В будущем их планируют оснастить GPS-приемниками, что позволит солдатам идентифицировать точное местоположение объектов или лиц, наблюдаемых с воздуха.

Николай Грищенко