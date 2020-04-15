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Российская газета

Испытания микродронов для запуска из гранатомета начались в США

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Источник изображения: rg.ru

В исследовательской лаборатории армии США разработали миниатюрные беспилотные летательные аппараты для запуска из 40-мм подствольного гранатомета M203. Испытания проходят на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде.

Как сообщает издание Stars and Stripes, разработаны две версии беспилотников под названием GLUAS - один похож на параплан, а другой выполнен в виде вертолета. По расчетам военных, оба микродрона могут летать на высоте до 2000 футов (610 метров) в течение 90 минут.

После запуска беспилотники расправляют крылья, затем включается двигатель Управлять дроном можно с помощью джойстика, установленная на беспилотнике камера ведет прямую видеотрансляцию. Предполагается, что микродроны будут использоваться для разведки на сложной местности, например, в горах.

В будущем их планируют оснастить GPS-приемниками, что позволит солдатам идентифицировать точное местоположение объектов или лиц, наблюдаемых с воздуха.


Николай Грищенко

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Страны
США
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БПЛА
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