Морпехи успешно справились с ролью каюров собачьих упряжек

Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях на Камчатке впервые использовали для передвижения снегоходы и собачьи упряжки, которые помогают преодолевать снежный покров, лежащий в регионе примерно полгода, и двигаться в тайге. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

На базе полигона Радыгино в Камчатском крае впервые проведены тренировки подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых отдельные задачи курса боевой подготовки решались с использованием снегоходов и собачьих упряжек.

Такие способы передвижения в условиях значительного снежного покрова, характерного для региона с конце осени и до апреля, позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге, - сообщила пресс-служба.

Тихоокеанцы осуществили оперативную высадку тактических групп со снегоходов и провели бой, в ходе которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов.