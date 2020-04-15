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WarSpot

Высший пилотаж «Хищника»

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Источник изображения: warspot.ru

США постепенно снимают завесу тайны со своего истребителя F-22 Raptor. На новом видео, опубликованном на официальном YouTube-канале F-22 Demo Team лётно-демонстрационной группы F-22, показана отработка выполнения фигур высшего пилотажа.

В прошлом году F-22 Demo Team уже публиковала видео с кадрами, снятыми внутри кабины истребителя. Теперь же в трёхминутном ролике можно увидеть, как выглядит исполнение фигур высшего пилотажа, как внутри кабины, так и снаружи.

Высший пилотаж на истребителе F-22 Raptor

F-22 Raptor («Хищник») — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвёртого поколения -15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц и 8 прототипов. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолёт.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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