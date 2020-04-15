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Российская газета

Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, обязывающий военнослужащих ежегодно проходить диспансеризацию.

"Подготовленный законопроект урегулирует вопросы проведения медицинских осмотров и диспансеризации среди военнослужащих, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Инициатива направлена на повышение гарантий защиты жизни и здоровья военнослужащих путем укрепления системы профилактики. Нет необходимости объяснять, что вовремя выявленная болезнь во многих случаях является гарантией спасения жизни.

Теперь на законодательном уровне будет закреплено, что военнослужащие должны не реже одного раза в год проходить диспансеризацию, медицинские осмотры. Порядок проведения ежегодных медицинских осмотров будет установлен ведомством, в котором военнослужащий проходит службу, по согласованию с Минздравом".

Кстати, вопросам профилактики военные медики всегда уделяли особое внимание. Например, как сообщил недавно начальник медицинской службы Главного командования ВМФ полковник Игорь Мосягин, в Военно-морском флоте проводится регулярная работа по профилактике сезонных заболеваний и гриппа.

"Профилактическая работа проводится в отношении всех категорий личного состава, - от военнослужащих срочной службы до адмирала. Она предполагает, прежде всего, вакцинацию, - рассказал полковник Мосягин. - Войсковые части обеспечены препаратами, повышающими резистентность организма. Как и положено, регулярно проводятся медицинские обследования личного состава, а также углубленные обследования на стационарной основе военнослужащих возрастной категории свыше 40 лет". Осенью прошлого года 100 процентов военнослужащих ВМФ прошли вакцинацию.


Владислав Куликов

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
15.04.2020 07:27
Они итак проходят или УМО или  ВВК (на продление контракта, смену должности службы без приказа о переводе) при том, что принимает их одна поликлиника и там каждый день по 250 таких занимают очередь с 5 утра, чтобы пройти хоть кого-то из врачей или сдать какие-то анализы. Т.е. это просто застрелиться. А если это УМО, то текущих служебных обязанностей с военнослужащего никто не снимал, его отпускают часа на два в эту поликлинику (и то ни с первого раза и ни в самое удобное время), чтобы он метанулся на своей машине и может успел пройти какого-то врача. И вы еще сверху им хотите диспансеризацию навесить? А чем она от УМО будет отличаться, названием? Или зачем тогда две отдельных диспансеризации в год, каждая из которых дается кровью, потом и огромным стрессом?
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