Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России

Газета "Коммерсантъ" в материале Марии Литвиновой и Александра Черных "Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом. Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса" пишет, что 13 апреля 2020 года президент Владимир Путин допустил использование "возможностей" и "резервов" Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России. Но как стало известно "Ъ", в самом министерстве ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как "неустойчивую". По данным на 30 марта, случаи заражения COVID-19 подтвердились у троих российских военнослужащих, еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с зараженными. Напомним, что военное ведомство не отказалось от весеннего призыва и намерено набрать 135 тысяч срочников; впрочем, в войска их пока не отправляют.

(с) Министерство обороны России

На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Владимир Путин напомнил, что российские военные медики "работают достаточно эффективно за границей", помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии. Президент Путин заявил, что накопленный ими "значительный опыт" нужно будет использовать и в России. Он добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции "находятся в резерве" и что "возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы" (см. репортаж с совещания в этом же номере).

При этом само Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как "неустойчивое", сообщил "Ъ" источник, знакомый с данными, которые министерство в конце марта предоставило в правительство РФ.

По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. Положительные результаты на коронавирус показали тесты прапорщика 1994 года рождения. Он проходит лечение на дому, а "противоэпидемические мероприятия", как сообщается в документе, "проведены в полном объеме". Установлено, что с ним контактировали десять человек. В "удовлетворительном состоянии" в больнице в Коммунарке находится военнослужащий в звании полковника. В кругу контактировавших с ним лиц военнослужащих нет. Мичман Северного флота проходит лечение в больнице, с ним контактировал 51 человек. По данным источника "Ъ", как минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

По данным "Ъ", 12 апреля Минобороны также отчиталось перед правительством о мерах подготовки к возможному росту числа заболевших.

Так, в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тыс. инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых (1936 коек) "в течение четырех часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима". На базе отдельных медицинских батальонов, дивизий и медицинских рот 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей по 100 коек, а 19 марта началось строительство и оснащение оборудованием 16 многофункциональных медицинских центров на территории военных госпиталей Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов. Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования. Министерство имеет 2 млн медицинских одноразовых масок, 15 тыс. респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тыс. одноразовых костюмов врача-инфекциониста, 3 тыс. медицинских защитных костюмов типа "Кварц", несколько десятков комплектов инструментов для забора биоматериала и продолжает закупать необходимое.

Стоит отметить, что даже в экстренном случае России не удастся напрямую воспользоваться "накопленным за рубежом опытом". Минобороны подчеркивает, что вce военнослужащие, приезжающие из зарубежных командировок, проходят "обязательную двухнедельную обсервацию". Это касается и военных врачей, которые сейчас находятся в Италии и Сербии.

По данным источника "Ъ", министерство заявило, что "особое внимание" уделяет учащимся военных вузов, воспитанникам кадетских, суворовских и нахимовских училищ. В них, в частности, информируют о симптомах инфекции, проводят обязательную термометрию и дезинфицируют места общего пользования. "Также разработаны" рекомендации по медицинскому осмотру и лабораторному обследованию призывников. Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу начали призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число срочников составит 135 тыс. человек. В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за пандемии и обратятся с этим в Минобороны. Однако министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что весенний призыв в армию переносить не будут и он пройдет по плану. 5 апреля сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу, проводя учет данных "в дистанционном режиме по телефону", чтобы призывники и их родственники не приходили в военкоматы. В войска их пока не отправляют.