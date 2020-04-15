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bmpd.livejournal.com

Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России

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Газета "Коммерсантъ" в материале Марии Литвиновой и Александра Черных "Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом. Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса" пишет, что 13 апреля 2020 года президент Владимир Путин допустил использование "возможностей" и "резервов" Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России. Но как стало известно "Ъ", в самом министерстве ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как "неустойчивую". По данным на 30 марта, случаи заражения COVID-19 подтвердились у троих российских военнослужащих, еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с зараженными. Напомним, что военное ведомство не отказалось от весеннего призыва и намерено набрать 135 тысяч срочников; впрочем, в войска их пока не отправляют.

(с) Министерство обороны России

На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Владимир Путин напомнил, что российские военные медики "работают достаточно эффективно за границей", помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии. Президент Путин заявил, что накопленный ими "значительный опыт" нужно будет использовать и в России. Он добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции "находятся в резерве" и что "возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы" (см. репортаж с совещания в этом же номере).

При этом само Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как "неустойчивое", сообщил "Ъ" источник, знакомый с данными, которые министерство в конце марта предоставило в правительство РФ.

По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. Положительные результаты на коронавирус показали тесты прапорщика 1994 года рождения. Он проходит лечение на дому, а "противоэпидемические мероприятия", как сообщается в документе, "проведены в полном объеме". Установлено, что с ним контактировали десять человек. В "удовлетворительном состоянии" в больнице в Коммунарке находится военнослужащий в звании полковника. В кругу контактировавших с ним лиц военнослужащих нет. Мичман Северного флота проходит лечение в больнице, с ним контактировал 51 человек. По данным источника "Ъ", как минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

По данным "Ъ", 12 апреля Минобороны также отчиталось перед правительством о мерах подготовки к возможному росту числа заболевших.

Так, в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тыс. инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых (1936 коек) "в течение четырех часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима". На базе отдельных медицинских батальонов, дивизий и медицинских рот 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей по 100 коек, а 19 марта началось строительство и оснащение оборудованием 16 многофункциональных медицинских центров на территории военных госпиталей Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов. Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования. Министерство имеет 2 млн медицинских одноразовых масок, 15 тыс. респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тыс. одноразовых костюмов врача-инфекциониста, 3 тыс. медицинских защитных костюмов типа "Кварц", несколько десятков комплектов инструментов для забора биоматериала и продолжает закупать необходимое.

Стоит отметить, что даже в экстренном случае России не удастся напрямую воспользоваться "накопленным за рубежом опытом". Минобороны подчеркивает, что вce военнослужащие, приезжающие из зарубежных командировок, проходят "обязательную двухнедельную обсервацию". Это касается и военных врачей, которые сейчас находятся в Италии и Сербии.

По данным источника "Ъ", министерство заявило, что "особое внимание" уделяет учащимся военных вузов, воспитанникам кадетских, суворовских и нахимовских училищ. В них, в частности, информируют о симптомах инфекции, проводят обязательную термометрию и дезинфицируют места общего пользования. "Также разработаны" рекомендации по медицинскому осмотру и лабораторному обследованию призывников. Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу начали призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число срочников составит 135 тыс. человек. В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за пандемии и обратятся с этим в Минобороны. Однако министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что весенний призыв в армию переносить не будут и он пройдет по плану. 5 апреля сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу, проводя учет данных "в дистанционном режиме по телефону", чтобы призывники и их родственники не приходили в военкоматы. В войска их пока не отправляют.

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1 комментарий
№1
15.04.2020 08:12
Цитата, q
Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования. Министерство имеет 2 млн медицинских одноразовых масок, 15 тыс. респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тыс. одноразовых костюмов врача-инфекциониста, 3 тыс. медицинских защитных костюмов типа "Кварц", несколько десятков комплектов инструментов для забора биоматериала и продолжает закупать необходимое.
То, что костюмы Кварц начали закупать и 10 тыс одноразовых костюмов врача инфекциониста, это похвально.

Но кварцей (или их аналогов) на все РХБЗ маловато, кварц (или его аналог) должен приходиться на каждого контрактника и каждого срочника, служащих совокупно во всех бригадах, полках, батальонах, ротах и взводах РХБЗ, включая отдельные подразделения РХБЗ, включенные в состав других войск, вооруженных сил, группировок, и т.д. и т.п. Я полагаю, что их будет больше, чем 3 тыс. Может 5, может 7, может 10, может 15, я не знаю состава и структурной численности войск РХБЗ. Это Вы сами для себя должны ответить.

В Кварцах, как наиболее защищенных от биологического оружия и патогенов защитных костюмах на сегодняшний день, этих людей можно будет бросить в очаг инфекции для проведения разведки, эвакуации заболевших, выноса тел умерших для их последующего захоронения/кремирования,  ну и конечно для проведения площадных и точечных дезинфекций.

Потом, если костюм вещь многоразовая, то фильтр к его противогазу вещь расходная, а там специальный фильтр. Пробудет военнослужащий в этом костюме в зоне заражения сутки, максимум двое, а дальше фильтр нужно будет менять, потому что его либо начнет пробивать дезинфицирующими растворами, либо в нем создастся такая концентрация вируса (потому что военнослужащий продышит через него сотни кубометров зараженного воздуха), что сам фильтр будет представлять из себя маленькую биологическую бомбу, которую еще нужно будет утилизировать по правильным методикам, иначе сам фильтр начнет убивать даже на расстоянии.

Соответственно требуется брать к одному Кварцу хотя бы по 10 сменных фильтров (и то в напряженных условиях, если брать работу в очагах, этого хватит на 10 суток).

15 тысяч респираторов, это только для широкой аудитории звучит пиздато круто

Самый навороченный респиратор не способен гарантированно защищать дольше четырех часов. В эпицентрах и очагах и того меньше. И тут еще нужно уточнить - это противовирусный респиратор или противорадиационный, потому что второй скорее будет мешать, чем реально защищать. Ну да ладно, допустим противовирусный, со сверхмалоразмерным сечением сетки. Это вы защитите 15 тысяч военнослужащих на  4 часа. Вы считаете это долго или много? Респираторы должны исчислятья миллионами, ну или хотя бы начинать о них говорить когда их станет не 15 тысяч, а 150 000. И то этого количества хватит на несколько дней в масштабах армии.

10 тысяч одноразовых костюмов врача инфекциониста, казалось бы много. Но Министерство Обороны переподготавливает по факультативной программе свыше двух тысяч (по моему приближается к трем) врачей различных специальностей в Медицинской Академии им. Кирова, которые после выпуска фактически станут внештатными инфекционистами и будут работать внутри карантинных зон и в контакте с зараженными.

Так вместе со штатными инфекционистами им этих костюмов хватит на три дня. Суровая математика. Подумайте над тем есть ли многоразовые костюмы врача-инфекциониста, как раньше шли костюмы Антибелок?



Только может что-то более современное и удобное.
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