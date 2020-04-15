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Перспективная американская противолодочная мина-торпеда Hammerhead

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Как сообщил американский веб-ресурс USNI News, ВМС США выпустили требования по созданию перспективной морской противолодочной мины-торпеды Hammerhead, которая должна стать реализацией на новом техническом уровне известной мины-торпеды Mk 60 CAPTOR (cнятой с вооружения в 2001 году). Заинтересованность в участии в программе Hammerhead проявили 16 американских компаний.

Cостоящие на вооружении и перспективные морские мины ВМС США (с) ВМС США (via news.usni.org )

Система Hammerhead представляет собой самотранспортируемую якорную противолодочную мину, которая оснащена 324-мм противолодочной торпедой для поражения подводных лодок (Mk 60 CAPTOR не была самотранспортируемой и оснащалась 324-мм торпедой серии Mk 46). Помимо капсулы с 324-мм торпедой Mk 54, мина Hammerhead должна иметь модули якорный; двигательный; обнаружения; управления; связи. Основным средством постановки мин-торпед Hammerhead должны стать автономные подводные аппараты большой дальности, что позволит скрытно проникать к базам подводных лодок противника и производить постановки непосредственно в районах базирования и развертывания подводных лодок противника.

В 2019 году программа Hammerhead была включена ВМС США в список программ ускоренного приобретения Maritime Accelerated Acquisition (MAA). В декабре 2019 года был выпущен запрос предложений по Hammerhead. Окончательный запрос предложений должен быть выпущен осенью, с заключением контракта в 2021 финансовом году на проектирование и испытания до 30 опытных образцов, ожидаемого и поставкой "оперативно релевантных" опытных образцов к концу 2023 финансового года.

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Страны
США
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