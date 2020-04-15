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ЦАМТО

Компания GA-ASI приступила к испытаниям первого БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

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Источник изображения: Фото: GA-ASI

ЦАМТО, 14 апреля. Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) объявила о завершении сборки первого беспилотного летательного аппарата MQ-9B "СкайГардиан" в серийной конфигурации.

Летные испытания аппарата BC03 начались в летно-испытательном центре GA-ASI в Эль-Мираж (шт.Калифорния) 30 марта.

БЛА BC03 – это принадлежащий компании аппарат, который применяется для наземных и летных испытаний с целью сбора данных для сертификации на пригодность к полетам, начиная с оценки полезной нагрузки до летных характеристик. Результаты испытаний позволят сформировать Пояснение для сертификации типа, необходимое для получения военного сертификата типа британским вариантом "СкайГардиан" – "Протектор-RG Mk1" (Protector RG Mk1).

Как отметил генеральный директор GA-ASI Линден Блю, данный шаг означает, что компания находится на пути к поставке первого БЛА "Протектор-RG Mk1" ВС Великобритании.

Справочно:

На текущий момент Великобритания приобретает 16 БЛА "Протектор-RG Mk1", но заявляет о планах принятия на вооружение до 20 аппаратов для замены 10 имеющихся "Рипер". При этом в ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 26 БЛА "Сертифицированный "Предейтор B" (16 с опционом на поставку 10 дополнительных БЛА); связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 1 млрд. долл.

Первые поставки запланированы на середину 2020-х гг. БЛА BC04 (также известен под обозначением UK1) станет первым БЛА, переданным Министерству обороны Великобритании. До поставки он будет использоваться для испытаний платформы, комбинированных систем и вооружения.

Помимо ВВС Великобритании, "СкайГардиан" был выбран Военно-воздушными силами Австралии в рамках проекта Air-7003, а также ВС Бельгии.

По информации GA-ASI, максимальная высота полета "СкайГардиан" составляет 45000 футов (50000 футов у "Рипер"), максимальная продолжительность полета превышает 40 ч (у "Риппер" – 27 ч), максимальная скорость – 200 узлов (у "Рипер" – 240 узлов). Аппарат оснащен девятью подкрыльевыми точками подвески по сравнению с пятью у "Рипер".

Являющийся последней версией MQ-9 "Рипер", БЛА "СкайГардиан" будет сертифицирован для применения в гражданском воздушном пространстве (по этой причине его первоначальное название "Сертифицированный "Предейтор-B").

БЛА "СкайГардиан", соответствующий стандарту НАТО STANAG-4671, разрабатывался в течение пяти лет. Он должен соответствовать строгим требованиям различных военных и гражданских органов, включая Управление военной авиации Великобритании MAA (Military Aviation Authority) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), для получения сертификата типа.

Сертификация типа в сочетании с испытанной системой обнаружения и предотвращения столкновений в воздухе (DAAS) позволит осуществлять неограниченные полеты в гражданском воздушном пространстве. Эта возможность в настоящее время является одним из основных требований западных заказчиков, учитывая, что в перспективе эксплуатация данных БЛА будет осуществляться не только в нерегулируемом воздушном пространстве Афганистана и регионе Ближнего Востока.

Как показали продажи "СкайГардиан" Австралии, Бельгии и Великобритании, возможность применения в гражданском воздушном пространстве будет иметь ключевое значение для перспективных БЛА.

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