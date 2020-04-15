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Военное обозрение

В Чёрное море вошёл американский эсминец УРО USS Porter DDG-78

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Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Американский эсминец УРО "Портер" (USS Porter DDG-78) в понедельник прошел турецкие проливы и вошел в Черное море, где сразу же был взят под контроль сил и средств Черноморского флота. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец управляемого ракетного вооружения Porter ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США

- говорится в сообщении.

В командовании Шестого оперативного флота США нахождение американского эсминца в акватории Черного моря объяснили "необходимостью взаимодействия с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море". Сроки нахождения корабля в данной акватории и конкретные действия не раскрываются. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Между тем стало известно, что в воскресенье акваторию Черного моря покинули канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), у которых истек срок пребывания в Черном море.

USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. В настоящее время размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку. Может нести КР Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC.

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