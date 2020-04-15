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ЦАМТО

Отряд ПДСС Черноморского флота выполнил подводные стрельбы из специального оружия

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СПП-1
Выполнение учебной стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 под водой.
Источник изображения: РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 14 апреля. Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ) выполнили упражнения контрольных стрельб по мишенным позициям, как на суше, так и под водой.

В ходе занятий личный состав провел подводные стрельбы из специального оружия на оборудованных под водой участках в акватории пункта базирования Крымской военно-морской базы. В подводном положении бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Диверсантов имитировали ростовые макеты-мишени.

Помимо стрельб, подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первичной медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Также на одном из полигонов боевой подготовки военнослужащие отряда выполнили упражнения контрольных стрельб в светлое и темное время суток из штатного стрелкового оружия.

Упражнения контрольных стрельб военнослужащих отряда ПДСС прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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