Шесть новых боевых кораблей для ВМФ России планируют заложить в апреле

Шесть новых боевых кораблей заложат на разных судостроительных предприятиях.

Как рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, предположительно 28 апреля заложат два универсальных десантных корабля в Республике Крым на заводе "Залив", два фрегата проекта 22350 - на петербургской "Северной верфи" и две многоцелевые подлодки проекта 855М на Севмаше в Северодвинске.

Кстати, недавно пресс-служба Севмаша заявила о том, что с 13 апреля предприятие возобновило работу в нормальном режиме, кроме сотрудников старше 65 лет. Здесь предусмотрены все меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Корабли проекта 22350 - многоцелевые фрегаты дальней морской и океанской зоны с управляемым ракетным вооружением. Подлодки проекта 855М - атомные субмарины с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Светлана Цыганкова