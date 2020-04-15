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Военное обозрение

Самолёты ВВС КНДР произвели пуски ПКР в сторону Японского моря

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея продолжает проведение испытаний разрабатываемых вооружений. Как сообщает комитет начальников штабов Южной Кореи, во вторник КНДР осуществила запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля".

По данным слежения, северокорейские военные осуществили запуск нескольких ракет, предположительно противокорабельных, в акватории Японского моря. Запуск ракет "воздух - земля" производился боевыми самолетами из воздушного пространства Северной Кореи. Ракеты, пролетев около 150 км, упали в акватории Японского моря.

Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 мск). Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду

- говорится в сообщении КНШ.

В Сеуле подчеркнули, что вооруженные силы республики сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками.

Отметим, что данный пуск ракет Северной Кореей является уже пятым с начала этого года. Предыдущий запуск был произведен 29 марта. Согласно позднее вышедшему сообщению ЦТАК, северокорейские военные испытывали новую крупнокалиберную многозарядную пусковую установку РСЗО.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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