КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Снаряды, предположительно являющиеся крылатыми ракетами, были выпущены из восточной части района Мунчхон около 7 часов утра. Запуск продолжался в течение 40 минут. По оценкам военных, ракеты пролетели более 150 км.

«Военные внимательно следят за ситуацией в отношении возможных дополнительных запусков, сохраняя при этом состояние готовности», — говорится в заявлении КНШ.

30 марта КНДР заявила об испытаниях многозарядной пусковой установки. Как отмечает «Газета.ру», ее поставят на вооружение подразделения корейской народной армии. За день до этого КНШ ВС Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.

21 марта КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.