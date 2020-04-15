Войти
Lenta.ru

Отражение удара С-400 «Триумф» попало на видео

310
0
0

Расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника. Учения с использованием боевого оружия прошли в Астрахани и попали на видео, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В рамках тактических учений подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области в Астраханскую в направлении полигона Ашулук. Маршрут передислокации составил около двух тысяч километров. После передвижений расчеты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе.

На месте боевые расчеты должны были отразить авиаудар условного противника в воздухе. В рамках выполнения приказа силами С-400 были поражены ракеты-мишени, имитирующие нападения неприятеля.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, находящаяся на службе в армии России с 2007 года. Подобный ЗРК предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые. На вооружении российской армии стоят 16 полков С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
21.09.2016
Великий китайский арсенал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом