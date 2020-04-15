Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования с борта АПЛ проекта 885М «Ясень» запланированы на 2024-2025 годы, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Первые испытания "Циркона" с борта АПЛ возможны на рубеже 2024-2025 годов. Проект 885М будет модернизирован для использования этого ракетного комплекса", – сообщил источник РИА "Новости".

В начале января гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Напомним, 6 апреля "Адмирал Горшков" Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы.

Дмитрий Зубарев