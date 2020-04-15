Войти
Известия.ru

Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

300
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Запуск российского аппарата «Луна-27» на естественный спутник Земли запланирован на август 2025 года, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

По его словам, опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1», в рамках которых создается космический аппарат, находятся на стадии разработки конструкторской документации.

«Срок завершения разработки конструкторской документации – ноябрь 2021 года. Запуск запланирован на август 2025 года», – приводит его слова 14 апреля «РИА Новости».

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.

Основными задачами аппарата станут исследование глубинных проб грунта Луны, изучение магнитных аномалий и сейсмических активностей спутника.

Перед запуском «Луны-27» в 2021 и в 2024 годах будут осуществлены пуски двух одноименных аппаратов с порядковыми номерами 25 и 26.

Последний создаст трехмерную карту Луны для определения места высадки российских космонавтов.

Аппарат «Луна-25» получил статус технологического аппарата, который будет выполнять разведывательную миссию. Запуск запланирован на 1 октября 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
Похожие новости
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
22.09.2016
"Европа примет решение о совместном с РФ исследовании Луны в конце года"
20.02.2012
Прогноз из космоса
11.03.2011
Летно-исследовательскому институту – 70
19.11.2008
Мировое лидерство ЦАГИ бесспорно
01.11.2007
Россия и Китай будут совместно исследовать Марс – НПО им. Лавочкина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом