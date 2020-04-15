Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

Запуск российского аппарата «Луна-27» на естественный спутник Земли запланирован на август 2025 года, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

По его словам, опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1», в рамках которых создается космический аппарат, находятся на стадии разработки конструкторской документации.

«Срок завершения разработки конструкторской документации – ноябрь 2021 года. Запуск запланирован на август 2025 года», – приводит его слова 14 апреля «РИА Новости».

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.

Основными задачами аппарата станут исследование глубинных проб грунта Луны, изучение магнитных аномалий и сейсмических активностей спутника.

Перед запуском «Луны-27» в 2021 и в 2024 годах будут осуществлены пуски двух одноименных аппаратов с порядковыми номерами 25 и 26.

Последний создаст трехмерную карту Луны для определения места высадки российских космонавтов.

Аппарат «Луна-25» получил статус технологического аппарата, который будет выполнять разведывательную миссию. Запуск запланирован на 1 октября 2021 года.