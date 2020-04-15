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Известия.ru

В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российская снайперская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» является самой дальнобойной в мире и претендует на звание самой смертоносной, пишет британское издание Daily Mail.

Винтовка была разработана компанией Lobaev Arms. С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 м.

Как напоминает издание, даже при дальности в 3 тыс. метров российская винтовка в два раза превысила возможности L115A3, используемой британской армией.

В «Сумраке» используются пули калибра 408 Cheytac (10,36x77 мм), их скорость составляет порядка 900 м в секунду. При этом эффективность винтовки не падает в диапазоне температур от −45 до +65 градусов.

Издание отмечает, что конструкторы винтовки отмечали бесполезность любых бронежилетов перед выстрелом из нее.

Сотрудник военно-технической разведки британской армии с этим согласился. По его мнению, «Сумрак» может изменить «правила игры» снайперов.


В феврале американский журнал The National Interest оценил «странные» российские патроны калибра 12,7x55 мм, используемые при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовки АШ-12 (ШАК-12).

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
СВЛК-14С
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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