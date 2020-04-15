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Деловая газета "Взгляд"

Названа дата закладки шести боевых кораблей для ВМФ России

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В оборонно-промышленном комплексе назвали дату закладки двух универсальных десантных кораблей (УДК), двух фрегатов проекта 22350 и двух многоцелевых подлодок проекта 855М для ВМФ России.

"28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе "Залив" в Крыму, два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске", – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что "28 апреля – это дата, которая стоит сейчас в плане, возможен ее перенос на день-два".

В оборонно-промышленном комплексе также отметили, что "строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий".

Напомним, ранее закладка двух первых российских универсальных десантных корабля (УДК) планировалась на начало мая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России, а также писала о необходимости обновления ВМФ России.



Антон Никитин

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Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Северная верфь
Севмаш
Проекты
22350
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