Названа дата закладки шести боевых кораблей для ВМФ России

В оборонно-промышленном комплексе назвали дату закладки двух универсальных десантных кораблей (УДК), двух фрегатов проекта 22350 и двух многоцелевых подлодок проекта 855М для ВМФ России.

"28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе "Залив" в Крыму, два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске", – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что "28 апреля – это дата, которая стоит сейчас в плане, возможен ее перенос на день-два".

В оборонно-промышленном комплексе также отметили, что "строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий".

Напомним, ранее закладка двух первых российских универсальных десантных корабля (УДК) планировалась на начало мая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России, а также писала о необходимости обновления ВМФ России.

Антон Никитин