Войти
ТАСС

Технополис "Эра" презентует систему мониторинга здоровья военных на "Армии-2020"

290
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Система будет отслеживать сердечно-сосудистую деятельность, измерять уровень сахара в крови и тестостерона

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/ Разработчики технополиса "Эра" намерены презентовать на выставке "Армия-2020", которая пройдет в августе, опытный образец первого российского устройства для мониторинга состояния здоровья военнослужащих, представляющего собой браслет. Об этом ТАСС рассказал начальник лаборатории биотехнических систем и технологий технополиса капитан медицинской службы Игнат Рудченко.

"Браслет будет мониторить состояние здоровья военнослужащего, чтобы в условиях высоких физических нагрузок своевременно выявлять предпосылки возможного наличия заболеваний, не выявленных в ходе медицинских обследований. Кроме мониторинга сердечно-сосудистой деятельности, которым оснащены имеющиеся в розничной торговле фитнес-браслеты, разработка предусматривает контроль за насыщенностью крови кислородом, измерение уровня сахара в крови и тестостерона, что важно именно для военнослужащих, для мужского организма", - сказал Рудченко.

По его словам, опытный образец этой российской разработки "на программной платформе отечественного производства будет представлен на форуме "Армия-2020", который пройдет в августе".

Он пояснил, что мониторинг будет осуществляться за счет сенсоров, реагирующих на биологические материалы, например потовые выделения. Данная система позволит при необходимости переводить военнослужащих на другую службу, не связанную с выполнением больших физических нагрузок, чтобы не усугублять состояние их здоровья.

"Иностранная компонентная база существующих фитнес-браслетов не позволяет их использовать военнослужащими, так как большинство из них передают информацию о геолокации", - резюмировал собеседник агентства.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот".

В технополисе "Эра" созданы 18 научно-исследовательских лабораторий. Они оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другое.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
АРМИ-20XX
ИТ
Медицина
Робот
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
16.03.2018
Минобороны РФ собирает специалистов по искусственному интеллекту на форум "Армия-2018"
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
06.10.2015
"День инноваций" Минобороны РФ впервые пройдет в международном формате
23.06.2015
Армия и общество: грани соприкосновения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом