Технополис "Эра" презентует систему мониторинга здоровья военных на "Армии-2020"

Система будет отслеживать сердечно-сосудистую деятельность, измерять уровень сахара в крови и тестостерона

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/ Разработчики технополиса "Эра" намерены презентовать на выставке "Армия-2020", которая пройдет в августе, опытный образец первого российского устройства для мониторинга состояния здоровья военнослужащих, представляющего собой браслет. Об этом ТАСС рассказал начальник лаборатории биотехнических систем и технологий технополиса капитан медицинской службы Игнат Рудченко.

"Браслет будет мониторить состояние здоровья военнослужащего, чтобы в условиях высоких физических нагрузок своевременно выявлять предпосылки возможного наличия заболеваний, не выявленных в ходе медицинских обследований. Кроме мониторинга сердечно-сосудистой деятельности, которым оснащены имеющиеся в розничной торговле фитнес-браслеты, разработка предусматривает контроль за насыщенностью крови кислородом, измерение уровня сахара в крови и тестостерона, что важно именно для военнослужащих, для мужского организма", - сказал Рудченко.

По его словам, опытный образец этой российской разработки "на программной платформе отечественного производства будет представлен на форуме "Армия-2020", который пройдет в августе".

Он пояснил, что мониторинг будет осуществляться за счет сенсоров, реагирующих на биологические материалы, например потовые выделения. Данная система позволит при необходимости переводить военнослужащих на другую службу, не связанную с выполнением больших физических нагрузок, чтобы не усугублять состояние их здоровья.

"Иностранная компонентная база существующих фитнес-браслетов не позволяет их использовать военнослужащими, так как большинство из них передают информацию о геолокации", - резюмировал собеседник агентства.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот".

В технополисе "Эра" созданы 18 научно-исследовательских лабораторий. Они оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другое.