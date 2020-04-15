Морпехи ТОФ на учениях на Камчатке впервые передвигались на собачьих упряжках

Учения прошли на базе полигона Радыгино

ТАСС, 14 апреля. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях на Камчатке впервые использовали для передвижения снегоходы и собачьи упряжки, которые помогают преодолевать снежный покров, лежащий в регионе примерно полгода, и двигаться в тайге. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"На базе полигона Радыгино в Камчатском крае впервые проведены тренировки подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых отдельные задачи курса боевой подготовки решались с использованием снегоходов и собачьих упряжек. Такие способы передвижения в условиях значительного снежного покрова, характерного для региона с конце осени и до апреля, позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге", - сообщила пресс-служба.

Морпехи на пространствах, где осложнено применение боевой техники, тренировались управлять снегоходами и собачьими упряжками. Отрабатывалось перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте так и на лыжах в составе сцепок по шесть человек, также военные совершенствовали тактику проведения рейдовых действий. Тихоокеанцы осуществили оперативную высадку тактических групп со снегоходов и провели бой в ходе которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов.