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ТАСС

Морпехи ТОФ на учениях на Камчатке впервые передвигались на собачьих упряжках

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие арктической бригады Северного флота проводят плановые занятия по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера.
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Учения прошли на базе полигона Радыгино

ТАСС, 14 апреля. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях на Камчатке впервые использовали для передвижения снегоходы и собачьи упряжки, которые помогают преодолевать снежный покров, лежащий в регионе примерно полгода, и двигаться в тайге. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"На базе полигона Радыгино в Камчатском крае впервые проведены тренировки подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых отдельные задачи курса боевой подготовки решались с использованием снегоходов и собачьих упряжек. Такие способы передвижения в условиях значительного снежного покрова, характерного для региона с конце осени и до апреля, позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге", - сообщила пресс-служба.

Морпехи на пространствах, где осложнено применение боевой техники, тренировались управлять снегоходами и собачьими упряжками. Отрабатывалось перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте так и на лыжах в составе сцепок по шесть человек, также военные совершенствовали тактику проведения рейдовых действий. Тихоокеанцы осуществили оперативную высадку тактических групп со снегоходов и провели бой в ходе которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов.

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