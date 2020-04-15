Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные провели ночные танковые стрельбы в Крыму

293
0
0
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные стрельбы и отработали навыки вождения боевых машин в тёмное время суток на полигоне в Крыму, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Он сообщил, что на крымском полигоне "Ангарский" танковые подразделения стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

"Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности и тёмного времени суток в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного боя", - сказал представитель ЧФ.

Кроме того, танкисты отработали тактику подавления заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
ЧФ
Похожие новости
03.01.2020
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.06.2019
Современную технику, авиацию и корабли покажет Черноморский флот на МВТФ "Армия-2019" в Севастополе
23.04.2019
Россия перебазировала в Абхазию боевые вертолеты для учений
02.04.2019
На Юге России начались большие военные маневры
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом