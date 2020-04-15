Российские военные провели ночные танковые стрельбы в Крыму

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные стрельбы и отработали навыки вождения боевых машин в тёмное время суток на полигоне в Крыму, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Он сообщил, что на крымском полигоне "Ангарский" танковые подразделения стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

"Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности и тёмного времени суток в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного боя", - сказал представитель ЧФ.

Кроме того, танкисты отработали тактику подавления заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.