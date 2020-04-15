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ТАСС

Источник: Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

По словам собеседника ТАСС, строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия планирует в конце апреля заложить сразу шесть крупных боевых кораблей на разных верфях. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе "Залив" в Крыму, два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий".

Собеседник уточнил, что "28 апреля - это дата, которая стоит сейчас в плане, возможен ее перенос на день-два".

На "Северной верфи" и на "Севмаше" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию. В пресс-службе завода "Залив", в свою очередь, отметили, что на данный момент не располагают какими-либо официальными данными о дате закладки двух УДК.

Как доложил президенту РФ Владимиру Путину 9 апреля глава ОСК Алексей Рахманов, после объявления в стране нерабочего периода в связи с коронавирусом на предприятиях ОСК трудились от 32% до 55% работников. По данным главы корпорации, с этой недели численность задействованного персонала будет увеличена до 56-62%. Рахманов добавил, что ОСК соблюдает все правила и инструкции, введенные в связи с карантином.

На "Севмаше", крупнейшем предприятии ОСК, строящем атомные подлодки, сообщили, что возобновили работу в нормальном режиме с понедельника, дома остаются только сотрудники старше 65 лет. Персоналу выдают маски, у сотрудников измеряют температуру на входе, соблюдается дистанция полтора метра между людьми.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
ОСК
Северная верфь
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
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