Путин поручил рассмотреть вопрос развития полетов в стратосферу

Президент РФ Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться вопросом развития отечественной практики полетов в стратосферу. Соответствующее сообщение 13 апреля опубликовал сайт Кремля.

Предложения о развитии стратонавтики ведомства должны представить до 15 июня.

Само поручение было дано после встречи Путина с представителями общественности 4 февраля в Череповце.

На важность развития этой сферы указал руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Путин тогда пообещал обсудить данный вопрос с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В октябре российские истребители-перехватчики показали ночной бой в стратосфере.