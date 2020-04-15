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Известия.ru

Путин поручил рассмотреть вопрос развития полетов в стратосферу

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться вопросом развития отечественной практики полетов в стратосферу. Соответствующее сообщение 13 апреля опубликовал сайт Кремля.

Предложения о развитии стратонавтики ведомства должны представить до 15 июня.

Само поручение было дано после встречи Путина с представителями общественности 4 февраля в Череповце.

На важность развития этой сферы указал руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Путин тогда пообещал обсудить данный вопрос с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В октябре российские истребители-перехватчики показали ночной бой в стратосфере.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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