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Раскрыты цели С-500 «Прометей»

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бывший руководитель ПВО Москвы Сергей Хатылев раскрыл подробности о системе противовоздушной обороны С-500 «Прометей». По его словам, С-500 является универсальной системой для ведения боя, сообщает газета «Московский комсомолец».

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения в 2007-2009 годы полковник запаса Хатылев заметил, что с внедрением С-500 связан новый этап развития системы ПВО в России. Боевая система может обнаруживать и ликвидировать любые воздушные цели: «Уничтожение всего, что летает в диапазоне до гиперзвуковых скоростей». К потенциальным целям С-500 относятся и баллистические цели: «Там скорости уже космические – несколько километров в секунду».

Военный эксперт уточнил, что система ПВО может работать в разделенном режиме, когда один локатор контролирует летящие на максимальных высотах цели, а другой — те, что летят у земли. Система «Прометей» может уничтожать цели на высотах почти до 200 километров и на дальности до 600 километров.

«Впоследствии, с увеличением выпуска и совершенствованием этих изделий, [мы сможем говорить] уже о ПРО страны в целом и создании на этой основе Воздушно-космической обороны всей Российской Федерации», — подчеркнул Хатылев. По его словам, отечественное ПВО сейчас находится в таком состоянии, которого нет ни у кого в мире.

Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» позиционируется как новое поколение ЗРК, в котором применяется принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заметил, что предварительные испытания С-500 планируется начать в 2020 году.

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Россия
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