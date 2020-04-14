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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС–АВН - Для борьбы с коронавирусом при необходимости должны быть задействованы возможности Минобороны России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что военнослужащие министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, могут и должны быть задействованы и здесь", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Российские военные специалисты и оборудование были направлены на помощь в борьбе с коронавирусом в Италию, Сербию, в Боснию и Герцеговину, а также Армению.

Как сообщали пресс-службы военных округов, отряды войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) задействованы в мероприятиях по санитарной обработке военных и гражданских объектов в ряде российских городов.

2,5 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки, общее число выросло до 18,3 тыс., сообщил в понедельник оперативный штаб. В частности, 1355 новых случаев выявлено в Москве, почти 500 - в Подмосковье, 121 - в Петербурге.

На наступившей неделе и в начале следующей, вероятно, будет зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Армения
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1 комментарий
№1
14.04.2020 06:44
Всем помогаем сразу, а своих только думает спасать. Молодец!
-1
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