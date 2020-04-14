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РИА Новости

Головная боль. В Литве пожаловались на американских солдат

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва.
Источник изображения: U.S. Army / Spc. Dakota Young

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Американские солдаты, которые обеспечивают безопасность Литвы в рамках программы НАТО нередко ведут себя неподобающим образом, участвуют в пьяных драках, что служит основанием для протестов жителей прибалтийской страны, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на RT.

Издание Modern Diplomacy, текст которого приводит RT, отмечает, что в Литве задействованы американские военнослужащие 1-ого батальона, 9-ого кавполка, 2-ой бронетанковой бригадной группы и 1-ой кавдивизии. Они находятся в республике в рамках операции "Атлантическая решимость".

Поведение военных не всегда вызывает одобрение у местных жителей. Для литовцев иностранные военные стали "крупной головной болью", уточняет издание. В частности, как поясняет портал, иностранцы часто принимают участие в пьяных сварах, среди них большое количество солдат заражены коронавирусом, больше, чем среди литовских военнослужащих.

"Преступное поведение" объясняется еще и тем, что среди военных, дислоцированных в Литве, много проходивших службу в Ираке и Афганистане. В такой среде высок процент солдат, которые страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)", – пишет портал.

Авторы статьи также не уверены, что местные жители полностью защищены от агрессивности и насилия иностранных войск. Modern Diplomacy задается вопросом, кто будет отвечать за противоправные поступки, в случае их совершения иностранными солдатами.

Несмотря на это, в США все же планируют увеличить военный потенциал Прибалтики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Литвы призвал не менять отношения к РФ.

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Страны
Афганистан
Ирак
Литва
Россия
США
Проекты
NATO
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