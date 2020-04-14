В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Таманская мотострелковая дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками, заявил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.

"Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток", — уточнил Кисель.

По его словам, одной из главных особенностей модернизированного Т-90М стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО уже завершили обучение по управлению, стрельбе, ведению боя на Т-90М, добавил командующий.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и со 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у "Арматы".

Машина оборудована высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина" и дистанционно управляемой зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым "Кордом МТ". Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт".