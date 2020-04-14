«По закону военного времени»: США массово закупают защитные маски

США экстренно мобилизируют усилия для производства защитных масок. Вчера, 12 апреля, портал businessinsider.com сообщил о том, что Минобороны США задействовали «Закон об оборонном производстве» для заказа масок класса N95.

Минобороны США объявило о выделении $133 млн для местных производителей. Таким образом, в Пентагоне рассчитывают получить свыше 39 млн масок класса N95 в течение 90 дней.

Респиратор класса N95 Источник изображения: fda.gov

Использование «Закона об оборонном производстве» позволяет Минобороны «вынудить» выбранных производителей к экстренному производству средств защиты в целях национальной безопасности. Ранее этот закон уже был задействован в отношении компании General Motors для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Респиратор N95 — защитное устройство, разработанное для обеспечения очень плотного прилегания к лицу и эффективной фильтрации частиц в воздухе. Обозначение N95 означает, что респиратор блокирует не менее 95% очень мелких (0,3 микрона) частиц.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендуют широкой общественности носить респираторы N95 для защиты от респираторных заболеваний, включая COVID-19. В условиях пандемии в США эти маски являются критически важными запасами, которые должны резервироваться для работников здравоохранения и других лиц, оказывающих первую медицинскую помощь.