Путин напомнил о готовности Минобороны к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны.

Он отметил, что основные ресурсы Минобороны "находятся пока в резерве, будем иметь это ввиду". "Также будем иметь ввиду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе", - добавил президент.