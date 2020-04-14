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РИА Новости

Путин напомнил о готовности Минобороны к борьбе с коронавирусом

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны.

Он отметил, что основные ресурсы Минобороны "находятся пока в резерве, будем иметь это ввиду". "Также будем иметь ввиду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе", - добавил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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