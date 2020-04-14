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ЦАМТО

Инженерные войска ВС РФ продолжают совершенствовать средства поиска взрывоопасных предметов

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Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6"
Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 13 апреля. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают совершенствовать средства поиска взрывоопасных предметов (ВОП). Одной из новинок стал глубинный металлоискатель МГ-1И.

Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин., скорость ведения поиска – 1-5 км/ч.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 м с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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