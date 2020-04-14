Инженерные войска ВС РФ продолжают совершенствовать средства поиска взрывоопасных предметов

ЦАМТО, 13 апреля. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают совершенствовать средства поиска взрывоопасных предметов (ВОП). Одной из новинок стал глубинный металлоискатель МГ-1И.

Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин., скорость ведения поиска – 1-5 км/ч.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 м с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.