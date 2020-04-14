«Академик Александров»: секретный актив российского флота

Минобороны РФ в режиме секретности пополнилось новым судном. Вчера, 12 апреля, «Российская газета» сообщила о том, что центр судоремонта «Звёздочка» передал Минобороны океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 «Академик Александров».

Церемония подъёма флага прошла без особой огласки ещё в марте. Секретность объясняется тем, что «Академик Александров» построен по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ МО).

Судно проекта 20183 «Академик Александров» Источник изображения: korabel.ru

Исследовательское судно относится к вспомогательному флоту, официально не несёт вооружения и построено на единой платформе, включающей также спасательный буксир и морской транспорт вооружений. На «Академике Александрове» установлены два крана различной грузоподъёмности, экипаж судна составляет 65 человек, водоизмещение — 5400 т. Благодаря установленной системе позиционирования, подруливающим устройствам и другому оборудованию ОИС может долго оставаться в заданной точке Мирового океана, решая широкий круг задач.

Как пишет «Российская газета», задачи и возможности ГУГИ, по заказу которого построено судно, столь же широки, сколь и засекречены. «Это настоящее подводное ЦРУ», — считает специалист по ВМФ, редактор журнала «Национальная оборона» Александр Мозговой. По данным из открытых источников, помимо научных исследований, принадлежащие управлению суда занимаются защитой от прослушивания подводных линий связи, подводной разведкой и подъёмом с морского дна ценных предметов.