Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами

Традиционно в области танкостроения российские машины конкурируют с машинами производства стран НАТО — модернизированным немецким Leopard, американским Abrams, французским Leclerc, а также израильским Merkava. Об этом рассказал «Известиям» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в понедельник, 13 апреля.

Ранее в этот день пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на баланс российских Вооруженных сил.

«В сравнении со своими модернизированными конкурентами, новый российский Т-90М интегрировал в свою конструкцию технологии от танка будущего «Армата», что позволило Т-90М модернизироваться в боевую платформу следующего поколения и быть еще более конкурентоспособным», — рассказал военный эксперт.

По его словам, российский «Прорыв» в среднем в два раза дороже американских и немецких и почти в три раза дороже французских и израильских конкурентов.

«По своим тактико-техническим характеристикам Т-90М значительно легче конкурентов. При этом новый двигатель «Прорыва» достигает по мощности американский Abrams, однако «американец» почти на 20 т тяжелей и, соответственно, менее мобильный по сравнению с «россиянином», — сказал Михайлов.

Также повысилась защищенность на танке Т-90М за счет внедрения комплекса универсальной динамической защиты «Реликт» и ряда других новшеств. Теперь российский танк обеспечивает уровень защищенности, соотносимый, например, со сложнейшей броней Abrams, который сам по себе скорее является оборонительным танком, чем наступательным, добавил военный политолог.

«Проигрывают в уровне защищенности российскому танку и немецкие «Леопарды», не использующие систему активной защиты машины. При этом те же израильтяне в этом вопросе уже обошли и американцев, и немцев. Зато у немцев и американцев длиннее дуло ствола, однако дульная энергия у пушки «Прорыва» выше», — отметил руководитель Бюро военно-политического анализа.

Он добавил, что стрелять российский танк может как всеми видами танковых снарядов, так и ракетами типа «Рефлекс», поражающими противника на расстоянии в 5 км. В этом с «Прорывом» может конкурировать лишь танк Merkava, вот только его вес достигает почти 70 т.

Российский танк за счет легкого веса достигает большей мобильности на пересеченной местности, а значит, у него выше выживаемость. Кстати, использование основного танка Т-90 в Сирии показал значительно большую выживаемость российских танков в бою, чем у американских, немецких и французских аналогов, подчеркнул военный эксперт.

При этом новая тенденция на оружейных рынках планеты — это рост популярности у новых моделей японских, китайских и корейских танков, заключил Михайлов.

Т90М — модификация танка Т-90. В обновленной модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-миллиметровой пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

В феврале американский журнал The National Interest сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90М — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом. РФ продолжает продавать обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными, отметили американские журналисты.