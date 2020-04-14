Роскосмос хочет возобновить пуски ракет с "Морского старта" с 2024 года

Как сообщило 11 апреля 2020 года информационное агентство РИА Новости, Государственная корпорация "Роскосмос" рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с плавучего космодрома "Морской старт" с 2024 года, в связи с чем поручил своим предприятиям проработать возможность участия в проекте. Об этом говорится в письме госкорпорации, разосланном по предприятиям отрасли и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Стартовая платформа Odyssey ракетно-космического комплекса "Морской старт", доставленная в бухту Славянка близ Владивостока, 30.03.2020 (с) vl.ru

"АО "Главкосмос пусковые услуги" (оператор пусковых услуг - ред.) провести маркетинговый анализ в отношении услуг по запуску с использованием ракетно-космического комплекса "Морской старт", начиная с 2024 года, а также оценить конкурентоспособность комплекса в сравнении с космическим ракетным комплексом "Союз-5" на космодромах Байконур и Восточный", - говорится в документе.

Помимо того, ракетно-космическому центру "Прогресс" (производитель ракет) поручено оценить стоимость разработки ракеты "Союз-7" для пусков с "Морского старта", стоимость ее серийного производства и затраты на подготовку к пуску.

Оператору российских космодромов - Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры поручено оценить стоимость ремонта переведенной из США в Россию пусковой платформы и командного судна, расходы на создание береговой инфраструктуры, расходы на содержание и эксплуатацию комплекса.

Головному финансовому институту Роскосмоса "Организации "Агат" поручено составить технико-экономическое обоснование возобновления работы проекта.

Роскосмос, "Организация "Агат", "Главкосмос пусковые услуги" и владелец космодрома - группа компаний S7 на запрос РИА Новости не ответили.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В декабре 2019 года группа S7 сообщала, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. В марте командное судно и пусковая платформа прибыли из США в российский порт Славянка южнее Владивостока.

В рамках покупки "Морского старта" группе S7 перешел весь имущественный комплекс проекта: сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.