США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

США в ближайшее десятилетие придется попрощаться со статусом ведущей мировой державы, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, после пандемии коронавируса в мире на смену гегемонии Соединенных Штатов придет "треугольник стран" из России, Китая и США. Американцы оказались самыми уязвимыми для инфекции: сейчас страна лидирует по количеству зараженных и умерших.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал необратимым падение гегемонии США на мировой арене. Сенатор заявил в интервью "Парламентской газете", что на смену этому придет "треугольник стран" из России, Китая и Соединенных Штатов. Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.

Пушков обратил внимание, что Вашингтон не стал помогать своим ближайшим союзникам по НАТО в борьбе с пандемией. По его мнению, это повлияет на отношения американцев с европейцами.

Поэтому, "как бы они не цеплялись за это", после пандемии Соединенным Штатам придется расстаться со статусом "державы номер один», считает политик.

Сенатор не указал конкретных сроков изменения мирового порядка, поскольку такие процессы проходят в течение многих лет, но ключевые изменения можно ожидать уже в ближайшее десятилетие.

"Только за последние годы на имидж США негативно повлияло сразу несколько процессов, среди которых - введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата", - подчеркнул Пушков.

Когда на первый план выйдет "треугольник Китай-Россия-США», у Москвы появятся новые возможности на мировой арене, уверен парламентарий. «Безусловно, это создаст новые возможности. Считаю, что в ближайшее десятилетие влияние и роль России существенно возрастут", - сказал он.

За минувшие сутки в США от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тыс. граждан, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, общее число умерших за время пандемии в стране составило 20 457 человек. Всего в Соединенных Штатах зафиксирован 526 391 случай заражения. Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тыс. пациентов.

Двумя днями ранее Университет Хопкинса привел данные, согласно которым США побили антирекорд по количеству скончавшихся пациентов.

Тогда сообщалось о 18 860 жертвах. Соединенные Штаты обогнали по этому показателю Италию, где на тот момент было 18 849 умерших.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что в США ожидается меньшее количество смертей из-за коронавируса, чем прогнозировалось. Ранее стране предсказывали увеличение числа жертв до 100 тыс. человек и выше.

Президент США уточнил в эфире Sky News, что, по некоторым прогнозам, число летальных исходов могло возрасти до 2,2 млн граждан в случае отсутствия мер по борьбе с распространением инфекции. «Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс», - добавил Трамп.

Всего в мире на данный момент насчитывается более 1,8 млн случаев заражения. По последним данным, в России зафиксировано более 18,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 1 тыс. человек излечились, 148 пациентов умерли.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в США впервые в истории объявили режим «масштабного бедствия» во всех 50 штатах.

Дональд Трамп утвердил эту меру 11 апреля. Последним штатом, где ввели такой режим, стал Вайоминг. Этот порядок распространяется и на ряд заморских территорий США, в том числе на Американские Виргинские острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам, а также Пуэрто-Рико.

В связи со такими обстоятельствами о пересмотре политики задумались в Евросоюзе. Автор статьи для Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс призвал ЕС рассмотреть будущее на Востоке в лице России и Китая. Он заявил, что союз может погибнуть, если не переосмыслит все после пандемии коронавируса и не задумается над будущей стратегией.

В частности, автор предложил избавиться от долларовой зависимости, провести реформу евро и выстроить мирные взаимоотношения с Россией.

По его словам, это необходимо сделать для выживания европейских стран, поскольку коронавирус изменил мировую экономику и геополитику.

Стратегия Брюсселя на данный момент заключается в том, чтобы сотрудничать с США и с другими странами, но для этого нужно искусно владеть дипломатическими навыками, как Россия, обратил внимание Эндерс. По его мнению, Москва, несмотря на сближение с Пекином, продолжает успешно отстаивать собственные национальные интересы.

Кристина Сизова