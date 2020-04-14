США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
США в ближайшее десятилетие придется попрощаться со статусом ведущей мировой державы, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, после пандемии коронавируса в мире на смену гегемонии Соединенных Штатов придет "треугольник стран" из России, Китая и США. Американцы оказались самыми уязвимыми для инфекции: сейчас страна лидирует по количеству зараженных и умерших.
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал необратимым падение гегемонии США на мировой арене. Сенатор заявил в интервью "Парламентской газете", что на смену этому придет "треугольник стран" из России, Китая и Соединенных Штатов. Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Пушков обратил внимание, что Вашингтон не стал помогать своим ближайшим союзникам по НАТО в борьбе с пандемией. По его мнению, это повлияет на отношения американцев с европейцами.
Сенатор не указал конкретных сроков изменения мирового порядка, поскольку такие процессы проходят в течение многих лет, но ключевые изменения можно ожидать уже в ближайшее десятилетие.
"Только за последние годы на имидж США негативно повлияло сразу несколько процессов, среди которых - введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата", - подчеркнул Пушков.
Когда на первый план выйдет "треугольник Китай-Россия-США», у Москвы появятся новые возможности на мировой арене, уверен парламентарий. «Безусловно, это создаст новые возможности. Считаю, что в ближайшее десятилетие влияние и роль России существенно возрастут", - сказал он.
За минувшие сутки в США от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тыс. граждан, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, общее число умерших за время пандемии в стране составило 20 457 человек. Всего в Соединенных Штатах зафиксирован 526 391 случай заражения. Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тыс. пациентов.
Тогда сообщалось о 18 860 жертвах. Соединенные Штаты обогнали по этому показателю Италию, где на тот момент было 18 849 умерших.
При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что в США ожидается меньшее количество смертей из-за коронавируса, чем прогнозировалось. Ранее стране предсказывали увеличение числа жертв до 100 тыс. человек и выше.
Президент США уточнил в эфире Sky News, что, по некоторым прогнозам, число летальных исходов могло возрасти до 2,2 млн граждан в случае отсутствия мер по борьбе с распространением инфекции. «Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс», - добавил Трамп.
Всего в мире на данный момент насчитывается более 1,8 млн случаев заражения. По последним данным, в России зафиксировано более 18,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 1 тыс. человек излечились, 148 пациентов умерли.
Дональд Трамп утвердил эту меру 11 апреля. Последним штатом, где ввели такой режим, стал Вайоминг. Этот порядок распространяется и на ряд заморских территорий США, в том числе на Американские Виргинские острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам, а также Пуэрто-Рико.
В связи со такими обстоятельствами о пересмотре политики задумались в Евросоюзе. Автор статьи для Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс призвал ЕС рассмотреть будущее на Востоке в лице России и Китая. Он заявил, что союз может погибнуть, если не переосмыслит все после пандемии коронавируса и не задумается над будущей стратегией.
В частности, автор предложил избавиться от долларовой зависимости, провести реформу евро и выстроить мирные взаимоотношения с Россией.
Стратегия Брюсселя на данный момент заключается в том, чтобы сотрудничать с США и с другими странами, но для этого нужно искусно владеть дипломатическими навыками, как Россия, обратил внимание Эндерс. По его мнению, Москва, несмотря на сближение с Пекином, продолжает успешно отстаивать собственные национальные интересы.
Кристина Сизова