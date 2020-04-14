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ЦАМТО

Перелет в Индию первой партии истребителей "Рафаль отложен примерно на три месяца

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Первый переданный ВВС Индии истребитель Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019
Первый переданный ВВС Индии истребитель Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 13 апреля. Перелет в Индию первой партии истребителей "Рафаль" французской компании Dassault отложен примерно на три месяца из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает The Hindu со ссылкой на источник в ВВС страны, по состоянию на середину марта первой основной группе летчиков и техников оставалось пройти 8-9 недель обучения, однако в течение последних четырех недель (с середины марта по середину апреля) занятия фактически не проводились в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся во Франции с пандемией COVID-19.

Кроме того, в начале апреля на а/б "Амбала" ВВС Индии планировалось доставить оборудование для материально-технического обеспечения авиатехники. Эта поставка на данный момент также отложена из-за ограничений на полеты, введенных Индией.

Напомним, что в марте министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что первые четыре самолета "Рафаль" должны прибыть в Индию в последнюю неделю мая, однако точная дата не называлась в связи отсутствием прогноза по развитию пандемии COVID-19.

По информации источника The Hindu, на текущий момент, с учетом трехмесячной отсрочки, дату первой поставки самолетов теперь невозможно определить даже ориентировочно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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