Перелет в Индию первой партии истребителей "Рафаль отложен примерно на три месяца

ЦАМТО, 13 апреля. Перелет в Индию первой партии истребителей "Рафаль" французской компании Dassault отложен примерно на три месяца из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает The Hindu со ссылкой на источник в ВВС страны, по состоянию на середину марта первой основной группе летчиков и техников оставалось пройти 8-9 недель обучения, однако в течение последних четырех недель (с середины марта по середину апреля) занятия фактически не проводились в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся во Франции с пандемией COVID-19.

Кроме того, в начале апреля на а/б "Амбала" ВВС Индии планировалось доставить оборудование для материально-технического обеспечения авиатехники. Эта поставка на данный момент также отложена из-за ограничений на полеты, введенных Индией.

Напомним, что в марте министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что первые четыре самолета "Рафаль" должны прибыть в Индию в последнюю неделю мая, однако точная дата не называлась в связи отсутствием прогноза по развитию пандемии COVID-19.

По информации источника The Hindu, на текущий момент, с учетом трехмесячной отсрочки, дату первой поставки самолетов теперь невозможно определить даже ориентировочно.