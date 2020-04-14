Видео: С-400 поразили ракеты-мишени в Астраханской области

Военнослужащие ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны отстрелялись из С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Они выполнили пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

В Астраханскую область расчеты выполнили марш из Ленинградской области. Его протяженность - свыше двух тысяч километров, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Здесь они заступили на боевое дежурство в новом для себя районе.

Военнослужащие успешно обнаружили и поразили ракеты. Мишени имитировали как современные, как и перспективные средства воздушной атаки. Понаблюдать за действиями боевых расчетов полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны можно на видео.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных объектов воздушно-космического нападения.

Светлана Цыганкова