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Российская газета

Ми-24П сил Хафтара сбили в ходе масштабных боев в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) потеряли в ходе боевых действий вертолет огневой поддержки Ми-24П. Весь экипаж в составе трех человек погиб. В Сети появились фотографии этих военнослужащих и их винтокрылой машины.

Данные об обстоятельствах инцидента пока не обнародованы. В то же время источники, близкие к базирующемуся в Триполи Правительству национального согласия, утверждают, что им, якобы, удалось пленить одного из пилотов.

В настоящее время продолжаются ожесточенные боевые действия в районе населенного пункта Абу-Грейн. ЛНА задействовала здесь четыре вертолета Ми-35 и Ми-24П, два легких многоцелевых истребителя Mirage F1 французского производства, один истребитель-бомбардировщик Су-22.

Сообщалось, что даже удалось поднять в небо один из имеющихся МиГ-25, но конкретных подтверждений этому пока нет.

Стороны заявляют об уничтожении сотен вражеских солдат, хотя эксперты, следящие за ситуацией в этой "горячей точке", считают эти данные сильно преувеличенными.

Воюющие друг против друга формирования говорят о большом количестве захваченных трофеев: танков, бронемашин, вооруженных пикапов, артиллерийских систем, противотанковых управляемых ракет.

В минувшие выходные стало известно об уничтожении ЛНА над городом Тархуна очередного турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Причем дрон "приземлили", когда он еще не успел задействовать подвешенные высокоточные боеприпасы. Позже появились сообщения еще об одном подбитом БПЛА, но они пока не подтверждены.



Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
Турция
Франция
Продукция
Ми-24
Ми-35
МиГ-25
Су-22
Проекты
БПЛА
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