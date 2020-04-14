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Военное обозрение

Уточнены характеристики бронемашины «Козак-2М1», поставленной на вооружение ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась информация о принятии на вооружение ВСУ бронированного армейского автомобиля «Казак-2М1» (в украиноязычной версии - «Козак-2М1»). Эта бронемашина создаётся на заводе НПП «Практика» в Киеве.

После принятия бронеавтомобиля на вооружение ВСУ производитель уточнил некоторые тактико-технические характеристики этой бронемашины.

Отмечается, что защита «Козака-2М1» соответствует «стандартам НАТО». В данном случае под «стандартами НАТО» понимается STANAG 4569 level 2, позволяющая осуществлять защиту экипажа от стрелкового оружия, а также level 2 – по противоминной защите.

В ВСУ высказались о том, что в ходе испытаний, которые длились с 2018 года, бронеавтомобиль «показал себя с хорошей стороны». Так, отмечается, что он подтвердил свои эксплуатационные характеристики при обстрелах и подрывах. Однако сюжетов о такого рода испытаниях производитель не предоставляет.

Бронеавтомобиль «Козак-2М1» 4х4 оснащён двигателем объёмом 5,9 л мощностью 280 л.с., имеет массу коло 14 тыс. кг. Двигатель использует дизельное топливо.

Всё вооружение «Козака-2М1» - пулемёт НСВ калибра 12,7 мм. Он устанавливается в защищённой турели, обеспечивая, как утверждается, «прицельную стрельбу на расстоянии до 2 км».

Бронемашина рассчитана на 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.

Тем временем на Украине считают, что теперь необходима ещё и пикап-версия этого армейского автомобиля, которая позволит использовать, например, зенитные установки и автоматические гранатомётные системы.

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Страны
Украина
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