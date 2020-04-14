Войти
Военно-промышленный курьер

«Заразным» признан еще один авианосец США

388
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Из 11 действующих атомных авианосцев ВМС США на четырех выявлены вспышки инфекции коронавируса Covid-19. Об этом сообщило японское интернет издание JB Press.

Издание отмечает, что по имеющимся у него данным, к авианесущему крейсеру «Теодор Рузвельт», о заражении моряков на котором уже неоднократно сообщалось ранее, присоединились «Рональд Рейган» (базируется на американской военно-морской базе в Йокосуке), «Карл Винсон» и «Нимиц».

«Несмотря на это, в интервью телеканалу CBS американский министр обороны Марк Эспер утверждал, что «в американских вооруженных силах отсутствуют проблемы с задействованием при необходимости системы немедленного реагирования», - говорится в статье. Обращается внимание также на слова Эспера о том, что «100-тысячная военно-морская группировка ВМС за границей поддерживает должный уровень бдительности и продолжает сдерживание Китая и Северной Кореи».

«Исходя из того, что мы знаем теперь о коронавирусе, все военные флоты мира уязвимы перед ним. Главной причиной здесь является система циркуляции воздуха. Чтобы не допустить попадания в систему воздухообмена корабля элементов атомного, биологического или химического поражения, в ней поддерживается повышенное давление. Время от времени воздух из внутренних помещений корабля выбрасывается наружу. В то же время приток внешнего воздуха ограничивается. На корабле образуется замкнутое воздушное пространство. Это-то и дает возможность коронавирусу распространяться в его помещениях», - поясняет японский военный эксперт Такаси Фукуяма.

Он отметил, что один бывший старший морской офицер сразу оценил ошибочное решение властей проводить карантин на круизном лайнере Diamond Princess во время стоянки в порту Йокогамы. Потому что система воздухообмена на лайнере такая же, как на военных кораблях. Вместо этого нужно было снять всех пассажиров судна и осуществлять карантин в специальных изоляторах на берегу, сообщает Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Япония
Проекты
Nimitz
Авианосец
ИТ
Похожие новости
26.01.2018
Супероружие современности
18.04.2017
Кима не спасет ядерное оружие
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
06.05.2013
Логика китайской морской стены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"