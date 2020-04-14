«Заразным» признан еще один авианосец США

Из 11 действующих атомных авианосцев ВМС США на четырех выявлены вспышки инфекции коронавируса Covid-19. Об этом сообщило японское интернет издание JB Press.

Издание отмечает, что по имеющимся у него данным, к авианесущему крейсеру «Теодор Рузвельт», о заражении моряков на котором уже неоднократно сообщалось ранее, присоединились «Рональд Рейган» (базируется на американской военно-морской базе в Йокосуке), «Карл Винсон» и «Нимиц».

«Несмотря на это, в интервью телеканалу CBS американский министр обороны Марк Эспер утверждал, что «в американских вооруженных силах отсутствуют проблемы с задействованием при необходимости системы немедленного реагирования», - говорится в статье. Обращается внимание также на слова Эспера о том, что «100-тысячная военно-морская группировка ВМС за границей поддерживает должный уровень бдительности и продолжает сдерживание Китая и Северной Кореи».

«Исходя из того, что мы знаем теперь о коронавирусе, все военные флоты мира уязвимы перед ним. Главной причиной здесь является система циркуляции воздуха. Чтобы не допустить попадания в систему воздухообмена корабля элементов атомного, биологического или химического поражения, в ней поддерживается повышенное давление. Время от времени воздух из внутренних помещений корабля выбрасывается наружу. В то же время приток внешнего воздуха ограничивается. На корабле образуется замкнутое воздушное пространство. Это-то и дает возможность коронавирусу распространяться в его помещениях», - поясняет японский военный эксперт Такаси Фукуяма.

Он отметил, что один бывший старший морской офицер сразу оценил ошибочное решение властей проводить карантин на круизном лайнере Diamond Princess во время стоянки в порту Йокогамы. Потому что система воздухообмена на лайнере такая же, как на военных кораблях. Вместо этого нужно было снять всех пассажиров судна и осуществлять карантин в специальных изоляторах на берегу, сообщает Eadaily.