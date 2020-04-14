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Военные летчики получат уникальную защиту от перегрузок

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Источник изображения: vpk-news.ru

В будущем российские военные летчики получат уникальное защитное вентилируемое снаряжение с применением современных материалов и новых технологий.

Об этом сообщил начальник Научно-исследовательского испытательного центра авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ полковник медслужбы Игорь Жданько. Как отметил Жданько, возглавляемый им центр сосредоточил усилия на решении ключевых вопросов защиты и обеспечения боеспособности человека на модернизируемых и перспективных боевых летательных аппаратах.

«Это обоснование способов и разработка требований к средствам защиты летчика от воздействия динамических разнонаправленных перегрузок боевого маневрирования. Оно сопряжено с вероятностью потери сознания и травмирования позвоночника, повышенным риском аварийности и снижения боевой эффективности», - указал он.

Исследования проводятся на лабораторно-стендовой базе Центра, располагающего уникальными моделирующими комплексами самолетов и вертолетов, а также стендами и установками, имитирующими различные факторы полета. Кроме того, значительный объем исследований проводится в реальных полетах на самолетах и вертолетах, оборудованных соответствующей аппаратурой.

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