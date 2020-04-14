Cоздание базы ВМС Украины в Бердянске

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Матвея Шиманова и Кирилла Кривошеева "Украинский флот переместится к Кубани. Владимир Зеленский создает базу ВМС в Бердянске" , президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля 2020 года посетил площадку, на которой будет построена база военно-морских сил (ВМС) Украины в Бердянске. Она была задумана еще при Петре Порошенко, план которого фактически реализует его преемник: Владимир Зеленский также считает необходимым иметь базу для защиты украинских торговых судов. В следующем году на месте торгового порта должен разместиться недавно созданный дивизион кораблей Азовского моря. В него входят и те три корабля, которые были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года, но затем возвращены Украине.

Малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 ВМС Украины в Бердянске, 11.04.2020 (с) пресс-служба президента Украины

Во время субботнего [11 апреля] визита в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил Бердянск, где ему представили планы строительства базы ВМС Украины на Азовском море.

Расстояние от нее до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до Керчи - 150 км.

Уже в этом году часть существующей инфраструктуры Бердянского морского торгового порта будет передана в ведение военно-морских сил, а в следующем году в порту должны появиться новые причалы, там планируют отремонтировать часть административных строений и возвести жилые дома для личного состава. Руководство порта дало согласие и на передачу территории порта, и на переоборудование инфраструктуры.

"Главной задачей базы должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем военная база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей",- говорится в заявлении портовой администрации.

Стоимость работ по переоборудованию порта под военные нужды оценивается в 553 млн гривен (1,5 млрд руб.), и, судя по сделанным в Бердянске заявлениям президента Зеленского, деньги эти будут выделены в полном объеме. Кроме того, на базе Бердянского государственного педагогического университета в ближайшие годы планируется открытие военной кафедры для подготовки офицерских кадров для новой базы.

Офис президента Зеленского уточнил, что в Бердянск перенесут мощности базы ВМС "Восток", которая в настоящее время дислоцируется в Николаеве.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте (в Бердянске.- "Ъ"). Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике",- заявил Владимир Зеленский.

Впервые о возможности строительства военной базы в Бердянске командование флота заявило еще в 2017 году, при предыдущем президенте Петре Порошенко. А в 2018 году, после сообщений о тщательных проверках российскими пограничниками всех судов, идущих в Азовское море, было принято решение перебазировать часть Черноморского флота в акваторию Азовского моря. Напомним, что именно в Бердянск из Одессы направлялись буксир "Яны Капу" и бронекатера "Бердянск" и "Никополь", задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Этот инцидент привел к беспрецедентному ухудшению российско-украинских отношений, введению в ряде областей Украины военного положения и антироссийским санкциям, объявленным 15 марта 2019 года США, Евросоюзом и Канадой.

"Противоправные действия России в Азовском море подталкивают к тому, чтобы мы как можно быстрее провели перебазирование частей и корабельного комплекта. Решается вопрос о базировании военных катеров",- заявлял в октябре 2018 года командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. А в декабре того же года в интервью Deutsche Welle господин Воронченко сообщил, что РФ наращивает группировку своих кораблей вблизи Азовского моря, что несет в себе потенциальную угрозу для прибрежных регионов Украины. "Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. У Украины там, к сожалению, сейчас 2 катера и 2 корабля",- рассказал тогда командующий ВМС.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского линия на создание базы ВМС в Азовском море была продолжена. В конце 2019 года командование ВМС Украины объявило о создании азовского дивизиона надводных кораблей, местами постоянного базирования которого должны стать морские порты Бердянска и Мариуполя. По распоряжению командования в состав дивизиона были включены поисково-спасательное судно "Донбасс", буксир "Корец", артиллеристские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" - те самые, что участвовали в "керченском кризисе".

Детали плана украинского руководства по размещению флота в Мариуполе пока не раскрываются. По мнению политолога Андрея Суздальцева, это не случайно.

У самопровозглашенной Донецкой народной республики тоже есть свой военно-морской флот, а Мариуполь находится рядом с линией соприкосновения",- напомнил "Ъ" господин Суздальцев.

При этом эксперт отметил, что строительство базы в Бердянске скорее имиджевый, чем рациональный шаг Киева. "Если украинские бронекатера собираются сопровождать торговые суда, чтобы защитить их от предполагаемых задержаний российскими пограничниками, они могут это делать только на промежутке от Бердянска до Керчи,- отметил Андрей Суздальцев.- Чтобы пройти под Крымским мостом, им все равно придется получать разрешение российских властей, соблюдая инструкцию. В противном случае это приведет к новой стычке на море".

"Милитаризация Азовского моря неизбежна,- заявил "Ъ" другой эксперт, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.- Президент Зеленский вынужден подчиняться логике противостояния, которая сложилась после событий 2014 года. Кроме того, в укреплении военных позиций в Приазовье заинтересован еще и украинский крупный бизнес, прежде всего предприниматель Ринат Ахметов, который использует порт Мариуполя. Насколько это будет эффективно, сложный вопрос. С российской боевой группой на Азовском море Украине не сравняться, речь идет о минимальном паритете. Но главное, чтобы Владимир Зеленский не брал пример с Петра Порошенко в авантюрных военных операциях для поднятия своего рейтинга".

Перспективная инфраструктура базы ВМС Украины в Бердянске, снимок 11.04.2020 (с) пресс-служба президента Украины