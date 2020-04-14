The National Interest (США): как Украина сохранила свой гигантский устаревший самолет-амфибию

The National Interest рассказывает историю гигантских самолетов-амфибий Бе-12, доставшихся после распада СССР Украине и до сих пор состоящих у нее на вооружении. Один из них был оставлен украинскими военными при уходе из Крыма, а позднее был передан Киеву и участвовал в совместных учениях с НАТО.

Советское ОКБ Бериева создало "летающую лодку" Бе-12 в конце 1950-х годов для охоты за субмаринами НАТО. Развитие систем противовоздушной обороны сделало медленный и неуклюжий самолет непригодным для этой роли и его переключили на патрульные и поисково-спасательные задачи.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, Украине досталось несколько этих 32-тонных амфибий. Однако Киев не мог поддерживать их в работоспособном состоянии, особенно с учетом воздействия соленой воды на металл.

Окончательно прикончило украинский флот "летающих лодок" российское вторжение 2014 года. И только благодаря - назовем это так - щедрости русских, Киеву удалось вернуть один из Бе-12 в воздух.

В 2012 году в распоряжении украинской морской авиации были семь Бе-12, которые располагались в Крыму, на авиабазе Саки. Оттуда эти самолеты-амфибии с двумя двигателями и крылом типа "чайка" вылетали патрулировать Черное море. Сколько из них были способны подняться в воздух, неизвестно.

Один из них, с желтым бортовым номером 02, участвовал в июле 2012 года в совместных с НАТО ежегодных учениях Sea Breeze.

Когда в конце февраля 2014 года российские войска захватили Крым, украинские экипажи поторопились поднять как можно больше самолетов в воздух и убрать их с полуострова.

"Бригада морской авиации сумела в начале марта эвакуировать часть техники во избежание ее захвата, в том числе вертолет Ка-29, три вертолета Ми-14, два транспортных самолета Ан-26 и один самолет-амфибию Бе-12", - сообщает Jane’s.

Киев после этого открыл новую базу для авиации ВМС в Николаеве.

Одним ударом русские фактически свели численность украинских "летающих лодок" до одного самолета.

Вторжение аналогичным образом сказалось и на воздушной мощи Украины в целом. В начале 2014 года, до вторжения российских сил, у Киева было, по данным ежегодного обзора, опубликованным в 2015 году журналом Flight, 400 единиц военной авиации.

Годом позже их число сократилось всего до 222.

Когда война охватила восток Украины, украинским пилотам пришлось сражаться с пророссийскими сепаратистами, вооруженными современными зенитными ракетными комплексами, с помощью одного из которых был сбит в июле 2014 года малайзийский авиалайнер с 298 людьми на борту.

Повстанцы также нанесли серьезный урон украинским ВВС, армейской авиации и авиации ВМС. После почти года боев Киев, по подсчетам Aviation International News, потерял не меньше 22 единиц военной авиации, а возможно намного больше. 21 летательный аппарат был сбит ракетами "земля - воздух".

Однако при этом русские, проявив странное дружелюбие- особенно в свете откровенной поддержки Москвой украинских сепаратистов,- вернули Украине многие из захваченных в Крыму самолетов… включая заслуженный Бе-12 с желтым номером 02.

14 апреля российские военные позволили украинскому экипажу вернуть его в Николаев. "Несмотря на неидеальное состояние, летчики сочли, что самолет способен подняться в воздух", - сообщал блог Airheadsfly.

Киев очень старается вернуть в строй законсервированные самолеты. Судя по всему, механики не обошли своим вниманием и этот Бе-12. Когда корабли НАТО вернулись в сентябре в Черное море, чтобы провести Sea Breeze - 2014, их встретила "летающая лодка" с желтым бортовым номером 02.

Фотограф американских ВМС снял престарелый Бе-12, парящий над скоплением кораблей. На 2019 год в строю оставались два таких самолета.

Дэвид Экс (David Axe)