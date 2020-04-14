Войти
Российская газета

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

523
0
0

В сети появился ролик, снятый с борта российского противолодочного самолета Ил-38 над нейтральными водами Балтийского моря. Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.

Летчик НАТО оказался настолько впечатлен скоростями и углами, на которых летают российские авиаторы, что в ответ не придумал ничего лучшего, чем выпустить шасси. На языке военной авиации это означает приказ совершить посадку на указанный аэродром.

- Но не в международном воздушном пространстве, на высоте шести километров, да еще самолету, идущему в сопровождении истребителей, - считает опубликовавший видео Fighterbomber. Ил-38 сопровождали Су-27.

По другой версии, польский F-16 оказался не способен выдерживать скорость российской авиагруппы без дополнительных ухищрений. А при выпуске шасси F-16 автоматически переводится во взлетно-посадочную конфигурацию. В частности, механизация крыла выпускается на максимальные углы, что позволяет самолету сохранять устойчивость на малых скоростях.

Крейсерская скорость турбовинтового Ил-38 порядка 450 километров в час. Сопровождавшие его российские истребители без труда выдерживали заданный режим - на шоу они летают и на вдвое меньших скоростях. Но F-16 эта задача, похоже оказалась не по зубам.

- Вот было бы смеху, если бы он еще и катапультировался! Это было бы любезно с его стороны, - написал в комментарии к видео Алексей Быков.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
F-16
Ил-38
Су-27
Проекты
NATO
Похожие новости
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
22.06.2017
Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
11.07.2011
Российско-натовские мантры
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"