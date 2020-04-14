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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов намерено приобрести боеприпасы M982A1 "Экскалибур" Блок.1B

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M982 Excalibur
M982 Excalibur.
Источник изображения: militaryleak.com

ЦАМТО, 13 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" тактических 155-мм боеприпасов M982A1 "Экскалибур" Блок.1B, а также связанного оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 40,55 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 10 апреля.

Правительство Нидерландов обратилось к руководству США с запросом о продаже 199 155-мм боеприпасов M982A1 "Экскалибур" Блок.1B. Запрос также включает оказание технической помощи правительством США, обучение, поставку сопутствующего вспомогательного оборудования и другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО в Северной Европе.

ВС Нидерландов будут применять боеприпасы в подразделениях артиллерии, вооруженных самоходной гаубицей PzH-2000NL для обеспечения возможности ведения высокоточной стрельбы с целью снижения побочного ущерба и повышения эффективности поражения целей. Как отмечается, ВС Нидерландов не испытают затруднений при принятии новых боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком программы выбрана компания Raytheon.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
PzH 2000
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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