"Меняет правила": Daily Mail оценила снайперскую винтовку "Сумрак"

В Великобритании заинтересовались новейшей дальнобойной российской винтовкой СВЛК-14С "Сумрак".

Как пишет Daily Mail, это оружие претендует на звание самой смертоносной снайперской винтовки в мире и способно изменить "правила игры".

В публикации говорится, что новая однозарядная винтовка весом около 10 килограммов поражает цель на расстоянии около двух миль (более 3 000 метров). Уже известно, что "Сумрак" дает возможность попадать в цель с еще большей дистанции. Речь идет о рекордной стрельбе с расстояния около 4 200 метров.

Но даже указанная в материале дальность в 3 000 метров уже в два раза превышает возможности снайперской винтовки L115A3, используемой британской армией. Это оружие поражает цель на расстоянии лишь до 1 500 метров.

В публикации отмечается, что "Сумрак" является винтовкой для профессиональных снайперов. А мощные патроны .408 Chey Tac (10,3×77 мм), специально предназначенные для стрельбы на большие дистанции, обеспечивают скорость полета пули около 900 метров в секунду, что примерно втрое выше скорости звука. Такая пуля пробивает рельс толщиной три сантиметра и способна прошить бронежилет противника.

В материале приводятся слова британского военного эксперта, который занимается военно-технической разведкой. По его мнению, винтовка, поражающая цель на расстоянии в две мили, действительно, способна изменить привычную ситуацию на поле боя.

Руслан Мельников