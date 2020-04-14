Названы цели и возможности системы ПВО С-500 "Прометей"

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что "Прометей" будет готов к поставкам в войска в 2020 году. Завершаются испытания компонентов системы: пусковой установки: многофункционального радара, локаторов системы ПРО и дальнего обнаружения. Одной из особенностей С-500 станет специализация средств обнаружения и наведения. Одни РЛС будут работать по обычным аэродинамическим целям: самолетам и крылатым ракетам, другие займутся объектами, находящимися за пределами атмосферы.

- С-500 - это уже противокосмическое оружие. Комплекс может нейтрализовать цели на высоте почти до 200 километров и на дальности до 600 км. , - приводит слова Хатылева МК.

Возможности С-500 позволяют перехватывать баллистические ракеты на любом участке траектории - в том числе на самом сложном, космическом, где цель летит со скоростью нескольких километров в секунду. По мнению полковника, с появлением "Прометея" можно будет говорить о противоракетной обороне целых территорий. А с увеличением выпуска и совершенствованием системы - о ПРО страны в целом.

В системе ПВО-ПРО России "Прометеи" займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135. "Триумфы" займутся обычными целями, а специализированные радары С-500 помогут дальнобойному "Амуру" быстрее разобраться в обстановке.

Антон Валагин